porn videos xxx

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PORNO VIDEO Это исходило от подруги моей жены, Хизер. Они free porn videos hd вдвоем сидели в уголке для завтрака на нашей с Линдси кухне. Мы счастливы в браке, на самом деле снова поженились... и у каждого из нас есть пара детей - девочки для нее, мальчики для меня. Все они вышли из дома... либо в колледже, либо недавно самостоятельно вышли в реальный мир. Нам с Линдси обоим чуть за 40... Хизер немного старше... страшась своего предстоящего 50-летия в следующем месяце. Она достаточно хороший человек и друг, но я з xvideo аметил, что всякий раз, когда возникают ситуации, именно ей всегда нужна помощь, а не она сама помогает. Они вдвоем потягивали кофе после легкого позднего завтрака... после их 3-мильной прогулки. Я был занят под кухонным островом, заменяя кран, на который моя милая жена жаловалась достаточно долго, чтобы, наконец, привлечь мое внимание. Кстати, меня зовут Джо. Муж-резидент и мастер на все руки. Линдси недавно(и очень любезно) спросила, не перенесу ли я замену крана в начало своего списка дел... brazzers.com вот почему в субботу утром я был под кухонной раковиной, а не в гараже, где обычно предпочитал находиться... то, что она сделает для меня, когда работа будет завершена, - это все, что мне нужно, чтобы сделать ее приоритетной. "Как ты заставляешь его делать все эти проекты по дому? Мой бывший муж, даже когда он был способен, просто не работал над моими проектами. У него всегда было время для игры в футбол или что-то еще, что занимало его". "Ну, на самом деле все просто. Во-первых, вы должны "гово hd brazzers рить в микрофон" и правильно договариваться о работе и оплате". "Говорите в микрофон?" - недоверчиво спросила Хизер. Я усмехнулся про себя под островом и изо всех сил старался не шуметь, когда подключал новый кран. Я хотел услышать, как это было объяснено. "Ты знаешь..." и я услышал тишину. Я просто мысленно видел, как Линдси изображает, как она гладит и отсасывает член, МОЙ член. "О!" - сказала Хизер с быстрым понимающим смехом. "И это позволяет выполнить работу?" "О, нет!" - поправила Линдси. brazzers com "Это положит начало переговорам. Это показывает Джо, что я серьезно отношусь к желанию его помощи и готов пойти на сделку, чтобы получить ее". "Хорошо... и что потом?" - спросила Хизер. "Ну, как только я получу его безраздельное внимание, и поверьте мне - минет - лучший способ привлечь безраздельное внимание мужчины, я представляю свою просьбу-то, что я хочу сделать. Затем либо я предлагаю свою идею оплаты, либо он делает предложение. Иногда мы немного торгуемся, но обычно мы договариваемся как xhamster.com о графике, так и об оплате, а затем он возвращается к своему дню, и я знаю, что все будет сделано ... и к дате, которую я просил". "И какой вид оплаты является обычным?" "Это по-разному. Пару месяцев назад я хотел повесить новые потолочные вентиляторы, и он попросил меня не возражать, если он отправится на выходные на охоту со своими приятелями. Я знаю, это не должно быть большим делом, НО у нас были планы посетить свадьбу моего друга в ту же субботу. Он нашел выход из этого положения. Вместо эт pornhub.com ого я пошел с девушкой". "И это все? Плата за то, что он делает для вас проекты, - это просто разрешение на то, что ему разрешено делать?" "О нет! Большую часть времени это секс. Или связанные с сексом. Он решит, что хочет определенную сцену, и я оденусь так, как он попросит, и мы сыграем ролевую игру. Или у нас будет ночь рабства. Или в анал. Или иногда проход по коридору. Это просто зависит от того, чего он жаждет". "Подожди. Пропуск в холл? Мы можем вернуться к этому. Итак... вы двое обменива xnxx.com етесь домашними делами взад и вперед с... сексом?" "Конечно! 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"Итак, ты делаешь секс видео ему минет, делаешь запрос, а взамен он получает все, что хочет, на что ты соглашаешься?" "Ну, да... и нет. Минет, чтобы начать переговоры, да. Запрос и оплата, да - в теории. Иногда это становится немного сложнее". Я услышал, как Линдси вздохнула. "Позвольте мне объяснить. Мы обнаружили, что нам лучше всего работать вместе, когда только один из нас отвечает. Если я захочу что-то сделать, я скажу ему и оставлю его, чтобы он это сделал. Но если я хочу сказать ему, КАК это сделать - это совсем друг секс ое дело. Ничто не бесит его больше, чем то, что я сомневаюсь в его работе. Поэтому мы пришли к решению. Я даю ему работу, и он делает ее так, как хочет. Его оплата - это то, о чем мы договариваемся, но я сам решаю, КАК мне платить - должность, местоположение и так далее. Если я веду себя стервозно по поводу проекта и должен точно сформулировать, как я хочу, чтобы это было сделано... когда приходит время оплаты, он получает такую же степень контроля. Он решает все детали того, как я зарабатываю н порно а оплате - снова - должность, местоположение, продолжительность". Я слышал, как Хизер ответила немного неуверенно. "Я понимаю..." Я затянул последнюю гайку на водопроводе и мысленно объявил, что с этим конкретным проектом покончено. Я встал и объявил, что кран успешно установлен. Моя жена лучезарно улыбнулась мне. "Спасибо тебе, милая!" Ее голос понизился до комичного сценического шепота: "Я полностью готова к сегодняшнему вечеру..." Глаза Хизер расширились. "Сегодня вечером?" Я просто покачал г порнуха оловой и начал собирать свои инструменты. Линдси ответила: "Сегодня вечером я привязываюсь к Джоэлу. Я провел кое-какие исследования в Интернете и купил пару игрушек. Если это то, что он хочет исследовать, кто я такой, чтобы отказываться? Кроме того, если я не сделаю этого для него... его выбор состоит в том, чтобы не реализоваться в этом опыте или пойти в другое место. 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С этими словами Хизер почти рванулась вперед и без моей помощи взяла в рот мой член на всю длину. Я чувствовал, как ее горло работает вокруг моей головы, и ощущение было довольно приятным. Когда она начала отстраняться, я протянул руку и удержал ее на месте еще несколько восхитительных секунд. "Время!" - крикнула Линдси, когда ее телефон начал громко звонить. Услышав это, Хизер оторвалась от моего члена и откинулась назад, растянувшись на ковре у моих ног, ее грудь вздымалась. Она пристально посмотрела на меня. "Какого черта ты не кончил?!" - потребовала она. У меня не было для нее ответа. Вместо этого сосредоточился на ее вздымающейся груди и губах, между которыми я совсем недавно был. Линдси встала, неторопливо поднялась со стула и переступила через Хизер... устроившись слева от меня, ее правая рука естественным образом обхватила мой член и начала лениво поглаживать его. Она все еще держала телефон в левой руке. Пара взмахов и прикосновений пальцев, и она подняла его, на этот раз обрамляя почти обнаженное тело Хизер в прицельной сетке видео. "Он не пришел, потому что не был готов. Или, может быть, ты отстой в сосании.... Сейчас... повторяй за мной. Я, Хизер Дюбуа..." - подсказала Линдси. Хизер посмотрела еще пристальнее и, продолжая лежать, скрестила руки на своей внушительной груди. Для меня ее попытка скрыть их была более эротичной, чем то, что они были выставлены на всеобщее обозрение. Неохотно она повторила подсказку Линдси. "Будучи в здравом уме и теле, настоящим заявляю, что по взаимному согласию и в обмен на дюжину часов труда Джо Грина мы с ним будем заниматься сексом по взаимному согласию в качестве моего платежного средства. Кроме того, в дополнение к прямому половому акту, Джо приглашен и, как ожидается, будет заниматься со мной содомией. Мое удовольствие от этих действий не ожидается и не требуется, но вместо этого целью является сексуальное удовлетворение Джо. Я добровольный участник, и это не может быть истолковано иначе, как по обоюдному согласию". Линдси опустила трубку и мило улыбнулась Хизер. «спасибо. Если ты хочешь пойти, позаботься о чем-нибудь... Я буду держать Джо крепко и приведу его, когда ты будешь готова." - услужливо предложила она. Хизер хмыкнула и закатила глаза, затем поднялась на ноги и без церемоний вышла из комнаты и направилась по коридору. Как только она скрылась из виду, Линдси бросилась ко мне, обхватила мою голову руками и поцеловала крепко и основательно. Когда она в конце концов освободила меня от своей страсти, она прижалась своим лбом к моему. Я слышал удовлетворение в ее голосе. "Джо, ты так ХОРОШО справился! Я знаю, что тебе нравилось трахать эти сиськи, и тебе хотелось бы кончить туда, но это будет намного лучше!" Она снова наклонилась и схватила мой член, снова поглаживая его. Она сжала его для пущей убедительности. "Ты собираешься медленно запихнуть этого зверя ей в ЗАДНИЦУ. Заставь ее ПОЧУВСТВОВАТЬ это. Тогда ты трахнешь ее в задницу... пока ты хочешь... так сильно, как ты хочешь... Тогда ты кончишь туда". Мы услышали, как Хизер вернулась в комнату, и увидели, как она подошла к бару с напитками - очевидно, набираясь храбрости. "Почти готова?" - крикнула Линдси. "Две минуты!" Ответила Хизер, не глядя. Отбрасывая назад сначала один выстрел, потом другой. Она, казалось, взяла с собой бутылку и стакан и снова исчезла в коридоре. Линдси кивнула сама себе. "Ну, если бы я столкнулся с нежелательным траханьем, я вполне мог бы сам разбиться". Затем она наклонилась и прошептала мне на ухо: